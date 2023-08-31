Лавров анонсировал неформальный саммит Путина и Эрдогана в ближайшее время

Он отметил, что на встрече с его турецким коллегой было констатировано динамичное развитие двусторонних отношений между двумя странами.
«Продолжается интенсивный, доверительный политический диалог, прежде всего на высшем уровне, между президентами Путиным и Эрдоганом, которые регулярно общаются в последнее время. Состоялось несколько телефонных разговоров, очные встречи, и на ближайшее время планируется очередной неформальный саммит, на котором будут рассмотрены все направления нашего партнерства», — заявил Лавров на пресс-конференции.
Глава МИД РФ также подтвердил, что Россия готова нарастить поставки газа в Турцию, в том числе путем создания там газораспределительного центра.
Кроме того, он сообщил, что обсудил с главой МИД Турции ситуацию на Украине и так называемую формулу мира Зеленского.
«Говорили о ситуации на Украине и вокруг нее, включая инициативы, которые призваны продвигать неприемлемую, ультимативную и заведомо провальную так называемую формулу мира Зеленского. Мы объяснили, почему невозможно полагаться на те усилия, которые в этом направлении предпринимаются, и этими усилиями пытаются подменить любой серьезный разговор о том, как обеспечить равную, неделимую безопасность, которая будет предотвращать конфликты на территории Европы», — отметил он.
29 августа депутат Госдумы Дмитрий Новиков сообщил, что Путин и Эрдоган во время предстоящих переговоров могут, в частности, обсудить вопросы зерновой сделки, региональной безопасности и другие острые темы. Он также назвал Турцию одним из постоянных, стабильных партнеров России.
До этого, 25 августа, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Путин в ближайшее время проведет встречу с Эрдоганом, однако точную дату переговоров не назвал.
21 августа издание Evrensel писало о желании Эрдогана лично встретиться с Путиным в сентябре для обсуждения зерновой сделки, которая завершилась 17 июля по инициативе России. Также президент Турции выражал надежду на возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной.