18:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США журналистов ограбили во время съемок сюжета про ограбления
В результате происшествия никто не пострадал.
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Съемка репортажа про всплеск вооруженных ограблений для чикагского телевидения приняла ироничный оборот. Дело в том, что журналисты сами стали жертвами нападения.
Около 5 утра репортер и фотограф собирались вести прямую трансляцию из района Уикер-Парк. В это время к съемочной группе подъехали черный внедорожник и серый седан, сообщается в материале The Washington Post со ссылкой на полицию.
Трое злоумышленников в лыжных масках вышли из автомобилей и начали угрожать огнестрельным оружием. Мужчины потребовали, чтобы журналисты отдали им все деньги, а затем украли камеру, использовавшуюся для освещения ситуации с ограблениями, две сумки с оборудованием и рюкзак с фотоаппаратурой. После этого преступники вернулись в машины и скрылись.
Как заявили в полиции, в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас правоохранительные органы расследуют по меньшей мере восемь вооруженных ограблений и угонов автомобилей, которые произошли за одну ночь. Следователи никак не связывают все инциденты, однако заявляют, что во всех случаях засады на жертв устраивали группы из двух-четырех человек.
Недавно продавец из США инсценировал ограбление, чтобы уйти с работы пораньше. «Грабитель» был пойман спустя три дня.
Анна Морозова