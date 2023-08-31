«Голубую Луну» показали на фото Это очень редкое явление
Фоторепортажи
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
Главное
Главные новости к вечеру 31 августа
20:34 (мск), источник: РБК

Мишустин пообещал выделить на повышение зарплат бюджетников ₽30 млрд

Правительство России дополнительно выделит более 30 млрд руб. на повышение зарплат работников госучреждений. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Источник: Reuters

Речь идет о педагогах, врачах, работниках науки и культуры. Мишустин назвал повышение зарплат еще одним шагом, направленным на системную поддержку граждан.

В конце июля президент России Владимир Путин заявил, что правительству необходимо своевременно индексировать зарплаты бюджетников. «Нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере, иначе будет перетекание. Мы понимаем: из бюджетной сферы будут люди уходить. Нужно своевременно их индексировать, эти заработные платы», — сказал он.

В апреле Путин назвал увеличение реальных доходов граждан основной задачей для государства. «Цены растут, а зарплаты не очень. Вопрос-то самый ключевой на самом деле для всей страны. [Для государства это] задача номер один, чтобы доходы российских семей соответствовали современным требованиям и были бы достойными», — говорил президент.

В последний раз правительство проводило индексацию зарплат бюджетников в январе, ежемесячные выплаты выросли в среднем на 8%. С 1 июля зарплату учителям, медработникам и сотрудникам других бюджетных организаций подняли власти ряда российских регионов. В частности, в Московской области зарплату проиндексировали на 8−10%, прибавку от 5 тыс. до 53 тыс. руб. (размер зависит от специальности и стажа) получили в общей сложности более 110 тыс. человек.

По данным Росстата, реальная средняя зарплата выросла на 10,5% в июне и на 6,8% в первом полугодии. По сравнению с предыдущим месяцем в июне реальные зарплаты выросли на 4,8%. Рост по итогам второго квартала составил 11,4% в годовом выражении. Инфляция в годовом выражении превысила 5%.

Реальная заработная плата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.

При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне составила 76,6 тыс. руб. Это на 14,1% больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и на 5,2% больше по сравнению с маем.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Путин не приедет на похороны Пригожина
СК возбудил дело об убийстве после пропажи фигуристки Горбачевой
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта