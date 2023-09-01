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10:37 (мск), источник: Известия

Сборы российских фильмов прогнозируются на уровне 20 млрд рублей по итогам года

Показ отечественных фильмов может принести российским залам порядка 20 млрд рублей по итогам 2023 года, это в два раза меньше необходимого уровня безубыточности, сообщили «Известиям» в Ассоциации владельцев кинотеатров.

Источник: Известия

«Ассоциация верит и надеется на то, что беспрецедентная финансовая поддержка кинопроизводителей со стороны государства даст свои плоды к 2025−2026 годам и российский контент для кинотеатров сможет обеспечить оборот 40 млрд рублей в год, который является точкой безубыточности», — заявил «Известиям» глава организации Алексей Воронков.

В 2022 году сборы российского кино составили 10,911 млрд, в 2021-м — 10,349 млрд рублей, а в допандемийном 2019-м — 12,249 млрд рублей, добавили в ассоциации. В Фонде кино ранее отметили, что за первые шесть месяцев 2023-го отечественные фильмы посетили 58,3 млн зрителей, сборы от их проката составили 18,3 млрд рублей (во многом за счет двух проектов — фильмов «Чебурашка» и «Вызов», во второй половине подобные успехи отечественное кино может и не показать).

Иностранное кино, которое легально показывается в России, не способно принести кинотеатрам недостающий объем сборов для выхода на безубыточный уровень. Доля от их кассы колеблется в пределах 5−15%, заметил Алексей Воронков.

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