10:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 1 сентября
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Украинские беспилотники атаковали атомоград Курчатов
Повреждены административное здание и жилой дом.
В Латвии прекратят действие постоянных ВНЖ для граждан РФ
Для получения документа к 1 сентября россияне — владельцы ВНЖ должны подтвердить знание государственного языка и наличие доходов.
В Москве из-за ограничений на запасные аэропорты ушли 14 бортов
Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский утром в пятницу для безопасности ограничивали полеты.
В российских школах ввели трудовое воспитание
В законе прописано, что школьники будут заниматься трудовой деятельностью «с учетом возрастных и психофизических особенностей».
NASA опубликовало снимок вероятного места падения «Луны-25»
Аппарат NASA сфотографировал поверхность Луны в районе предполагаемого места крушения российской станции «Луна-25». Там с момента последних фото в июне появился новый кратер 10 м в диаметре.