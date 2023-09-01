13:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британка стала самым пожилым баттл-рэпером в мире
Шестидесятилетняя женщина в следующем году планирует выступить в Нью-Йорке.
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В год, когда британке Джой Франс исполнилось 60 лет, она пообещала себе попробовать сделать 60 новых для нее вещей. И кто бы мог подумать, что по воле случая она решит заняться рэпом. Об этом сообщает The Guardian.
Раньше женщина преподавала в начальной школе, специализирующейся на детях с особыми потребностями. К середине 50-х годов она была матерью-одиночкой, воспитывала взрослого сына и вела вполне обыденную жизнь. Однажды она решила «встряхнуть» свою жизнь, следуя обычным совпадениям. Так, например, в один из дней она несколько раз услышала слово «капуста», поэтому Франс присоединилась к мероприятию с участием китайского исполнителя, в ходе которого к капусте привязывали поводок и выводили ее на прогулку. Так Франс участвовала в различных событиях, доверяя случаю.
Франс предложили работу креативщицей в торговом центре Аффлека в Манчестере. Там ей выделили помещение. В один из дней к женщине заглянули две подростков. Один из них прочитал стихотворение собственного сочинения, на которое женщина ответила своим. «Да это рэп. Вам нужно выступить в рэп-батле!» — посоветовал ей парень.
Дебют Франс в рэп-батле состоялся в 2018 году в одном из клубов города Ковентри. Целый год до этого она посещала подобные мероприятия и следила за выступлением других, прежде чем отважиться поучаствовать. Перед своим первым поединком женщина сказала противнику не поддаваться и не смягчать свои шутки из-за ее возраста и неопытности, посоветовав «сделать то, что сделал бы с любым другим участником».
С тех пор женщина смогла поучаствовать в состязании одной из крупнейших лиг Великобритании Don’t Flop. Франс рассказала, что охранники не сразу пускают ее в клуб, предупреждая, что там будет много ругани. «Да, и ругаться буду я», — отвечает в таких случаях рэперша.
По словам Франс, она много лет удерживала себя от занятий тем, что ей на самом деле нравится, от чего она получает удовольствие. Она надеется, что делает этот мир лучше, общаясь с разными людьми. Также рэпперша планирует в следующем году выступить в Нью-Йорке.
Ранее британский учитель попал в Книгу рекордов, читая рэп почти 40 часов.
Анна Морозова