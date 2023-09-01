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13:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Песков раскрыл подробности запланированного открытого урока Путина

Открытый урок президента России Владимира Путина «Разговоры о важном», запланированный на 1 сентября, пройдет после 14:30 по московскому времени. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, урок будет транслироваться по телевидению. Тогда Владимир Путин «будет общаться без какого-либо протокола» с детьми из разных регионов России.

Кремль анонсировал урок главы государства 31 августа. Тогда сообщалось, что в мероприятии примут участие 30 школьников, которые имеют выдающиеся достижения в учебе, а также побеждали в международных олимпиадах и конкурсах.

Еженедельные «Разговоры о важном» проходят в российских школах по понедельникам с 5 сентября 2022 года. Эти патриотические уроки обязательны для посещения, несмотря на то, что относятся к внеурочной деятельности учеников 1−11 классов. Во время занятий школьникам, в частности рассказывают про специальную военную операцию.

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