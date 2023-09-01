13:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ледяной шар неизвестного происхождения пробил крышу дома в Калифорнии
Никто не пострадал.
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UPI передает, что супружеская пара Джон и Рене Леклер стали жертвами огромного куска льда, происхождение которого остается загадкой. Он просто упал на дом пострадавших и пробил их крышу.
Джон говорит, что услышал сильный звуковой удар, похожий на пушечный выстрел. Рене и вовсе подумала, что к ним вломились грабители.
Чуть позже Леклеры обнаружили в крыше своего дома дыру в 60 см и ледяную глыбу размером с шар для боулинга. Сначала Джон подумал, что это кусок метеорита, но теперь он уверен в том, что лед упал с самолета.
По мнению Леклера, кусок льда мог образоваться на одном из пролетающих бортов и отвалиться из-за перепада температур, поскольку в их регионе довольно жаркая погода. Супруги заявили, что им не удалось связаться с Федеральным управлением гражданской авиации.
Национальный совет безопасности транспорта заявил, что глыба льда не входит в их компетенцию. «Я подал заявление в полицию, но стражи правопорядка не знают, что с ним делать», — заключил Леклер.
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Олеся Маевская