16:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Найдены особенности отношений между начальством и фрилансерами
Самозанятые легче переносят нечестность руководства.
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Команда американских ученых из Университета Нью-Гэмпшира изучила, как доверительные отношения между заказчиком и исполнителем влияют на производительность труда. Результаты оказались противоречивыми: нехватка доверия к работодателю имеет как отрицательные, так и положительные стороны. Исследование опубликовано в Journal of Trust Research.
Ученые предложили людям различных форм самозанятости пройти тесты, большинство вопросов которых касались рабочих ситуаций, основанных на определенном уровне доверия.
Результаты показали, что временные работники, не связанные с работодателем официальным трудовым договором, менее эмоционально вовлечены в отношения с начальством. В то же время штатные сотрудники более остро реагируют на некомпетентность и нечестность руководства, что негативно влияет на эффективность работы и лояльность к компании.
Также авторы работы подчеркнули, что гибкость, которую проявляют фрилансеры при общении с начальством, имеет ряд преимуществ. Однако исследователи уверены, что рабочие отношения необходимо строить на взаимном уважении вне зависимости от форм занятости.
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Анна Морозова