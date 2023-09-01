15:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: противоположности не притягиваются
Чертой, по которой пары были наиболее похожи, был год рождения.
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Несмотря на общепринятое мнение, противоположности на самом деле не притягиваются. К этому выводы пришли сотрудники Университета Колорадо (США), опубликовавшие научную работу в журнале Nature. Их мета-анализ включил 22 характеристики в 199 исследованиях (самое старое исследование было проведено в 1903 году) о почти 80 тысячах пар, включая родителей, помолвленных, супружеских и сожительствующих пар.
Было обнаружено, что 82−89% проанализированных черт характера — от политических взглядов до возраста первого полового акта и привычки употребления запрещенных веществ — у партнеров были схожи. Только для 3% таких особенностей и только в одной части анализа люди были склонны вступать в партнерские отношения с теми, кто отличался от них. В выборке ученых за более, чем 100 лет исследований было выделено 133 характеристики.
Помимо того, что результаты проливают свет на формирование человеческих отношений, исследование имеет важные последствия для области генетических открытий. «Многие модели в генетике предполагают, что человеческое спаривание является случайным. Наше исследование показывает, что это предположение неверно», — отметили авторы. Для новой статьи они использовали не только мета-анализ предыдущих исследований, но и включили результаты оригинальных данных.
Стоит отметить, что в обоих анализах такие черты, как политические и религиозные взгляды, уровень образования и некоторые показатели IQ, показали особенно высокую корреляцию. Например, по шкале, где 0 означает отсутствие корреляции, а 1 — что пары всегда разделяют эту черту, корреляция политических ценностей составила 0,58. Характеристики плохих привычек также продемонстрировали высокую корреляцию: заядлые курильщики, злоупотребляющие алкоголем, как и трезвенники имеют тенденцию вступать в партнерские отношения с людьми со схожими привычками.
Между тем, такие характеристики, как рост и вес, состояние здоровья и личностные качества, показали гораздо меньшую, но все же положительную корреляцию. Например, корреляция невротизма составила 0,11. Для некоторых черт, таких как экстраверсия, корреляции вообще не было. «У людей есть теории о том, что как экстраверты сходятся с интровертами и наоборот, но дело в том, что это похоже на подбрасывание монеты: экстраверты с такой же вероятностью в конечном итоге окажутся с экстравертами, как и с интровертами», — сказали ученые.
В ходе мета-анализа исследователи не нашли «убедительных доказательств» того, что какие-либо черты притягиваются противоположностями. Они обнаружили несколько признаков, в которых существовала отрицательная корреляция, хотя и небольшая. К ним относятся: хронотип (независимо от того, является ли кто-то «жаворонком» или «совой»), склонность к беспокойству и проблемы со слухом. По словам авторов, необходимо провести дополнительные исследования, чтобы уточнить эти выводы.
Чертой, по которой пары были наиболее похожи, был год рождения. Но даже редко изучаемые характеристики, например, сколько сексуальных партнеров было у человека или кормили ли его грудью в детстве, показали некоторую корреляцию. «Эти результаты показывают, что даже в ситуациях, когда мы чувствуем, что сами выбираем отношения с партнером, за кулисами могут действовать механизмы, о которых мы не до конца осведомлены», — уточнили исследователи.
Авторы отмечают, что пары имеют общие черты по разным причинам: некоторые растут в одном месте, других привлекают похожие люди, третьи меняются, находясь в отношениях. Некоторые исследования показали, что люди в США все чаще вступают в брак с людьми с аналогичным образованием — тенденция, которая, как полагают некоторые, может увеличить социально-экономический разрыв. Примечательно, что новое исследование показало, что сила корреляции черт различается в разных популяциях. Но, вероятнее всего, это со временем изменится.
Исследователи предупреждают, что обнаруженные ими корреляции были довольно скромными и их не следует преувеличивать или использовать для продвижения какой-либо идеи. Они надеются, что их работа послужит толчком к новым исследованиям в различных дисциплинах — от экономики до социологии, антропологии и психологии. Однополые пары в исследование не включались. Поскольку закономерности там могут существенно различаться, на данный момент авторы изучают их отдельно.
Недавно ученые выяснили, какие люди разводятся чаще. Это показал анализ данных почти двух тысяч человек.
Олеся Маевская