16:14 (мск), источник: ТАСС
Путин проводит открытый урок в День знаний
Во встрече принимают участие 30 школьников.
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СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проводит открытый урок «Разговор о важном».
Во встрече, которая приурочена ко Дню знаний, принимают участие 30 школьников. Это ребята, победившие в международных олимпиадах и конкурсах или в целом добившиеся выдающихся результатов в учебе. Открытый урок организован в мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске.
«Разговор о важном» — один из проектов платформы «Россия — страна возможностей», созданной по инициативе президента в 2018 году. За пять лет работы участниками 26 ее программ стали 20 млн человек из всех регионов РФ и 150 стран мира, а партнерами — более 1,5 тыс. компаний, вузов, государственных и общественных организаций.