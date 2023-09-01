17:27 (мск), источник: Вокруг Света
Фотограф из Пуэрто-Рико успел снять «перевернутые молнии», бьющие прямо из урагана
Небесный фейерверк из Пуэрто-Рико.
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Пока вся планета готовилась наблюдать за голубой луной, фотограф Фрэнки Лусена снимал у себя в Пуэрто-Рико проносящуюся мимо штормовую систему. В какой-то момент перед его глазами вспыхнуло редкое явление: несколько огромных молний устремились вверх из грозового облака и остановились чуть ниже края космоса. Естественно, Фрэнки успел это заснять.
Как пишет сам Фрэнки Лусена у себя на странице, эти необычные молнии он снял 20 августа в Кабо-Рохо незадолго до того, как ураган Франклин превратился в тропический шторм. Фотограф также уточнил свое положение во время съемки: «лицом к юго-востоку от Карибского моря».
В издании Live Science объясняют, что подобные восходящие молнии известны как гигантские струи. Это самый редкий и самый мощный тип молний, который возникает всего 1000 раз в год, а их мощность в 50 с лишним раз превышает мощность обычной молнии.
Перевернутые молнии могут подняться на высоту более 80 километров над поверхностью Земли, касаясь нижней части ионосферы, огромного слоя электрически заряженных частиц, где верхняя часть атмосферы встречается с нижней частью космического пространства.
В 2022 году в журнале Science Advances опубликовали исследование, в котором говорилось, что гигантские струи редко встречаются в сезон ураганов в Атлантике — чаще всего они бывают в тропиках, особенно во время быстро усиливающихся тропических штормов.
Тем не менее, ученые знают об этом явлении всего около двадцати лет, и многое в нем остается загадкой, например, почему молнии устремляются вверх, а не падают на землю.