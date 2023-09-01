18:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, как принцессы Диснея влияют на самооценку
Дети, которые любят «реалистичных» Мериду или Моану, больше уверены в себе.
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Поколениями девочки вырастают на хитах студии Disney и мечтают стать одной из принцесс. Однако, как оказалось, полюбившиеся персонажи приносят больше вреда, чем пользы. Как пишет Daily Mail, новое исследование, проведенное сотрудниками Калифорнийского университета, показало, что любовь детей к принцессам может негативно сказаться на их самооценке.
Героинь Диснея часто изображают чрезвычайно худыми, а худоба в свою очередь ассоциируется с их красотой. Исследователи изучили набор данных из 61 фильма студии, из которых было выделено 112 персонажей, ранжированных по размеру тела. Как правило, принцессы из старых фильмов Диснея относились к категории «худых», в то время как более современные, такие как Мерида, попадали в категорию «нормального размера».
Группе родителей был задан вопрос, с какой принцессой их ребенок больше всего себя идентифицирует, а также другие вопросы о самооценке их малыша. Принцесса Эльза из «Холодного сердца» стала явным победителем как среди мальчиков, так и среди девочек: 76 и 94 соответственно сочли ее своей фавориткой. Между тем «реалистичного размера» Моана заняла второе место, а ультратонкие принцессы, такие как Эльза, Анна и Жасмин вошли в десятку лучших.
В целом эксперты обнаружили, что дети с большей вероятностью будут иметь позитивный взгляд на свою самооценку, если их любимая принцесса будет «среднего» размера. Это касалось как мальчиков, так и девочек. Психолог Кэтрин Холлисси отметила, что такие персонажи могут влиять на отношения в целом, даже если это остается незамеченным:
На детей и взрослых влияет все, что их окружает, поэтому, если дети играют с игрушкой определенного типа, это повлияет на их мысли и отношение. Если она представляет собой идеализированную версию красоты, это окажет влияние на восприятие красоты ребенком и, как следствие, на то, как он себя видит.
Авторы исследования полагают, что персонажи среднего размера наиболее полезны для детей. Они пишут: «В частности, изображения размеров тела принцесс оказываются особенно впечатляющими для маленьких детей. Наши результаты показывают, что героини со средними размерами тела создают защитный контекст для детского самоуважения, особенно когда они взаимодействуют с этими принцессами посредством ролевых игр через куклы».
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Олеся Маевская