19:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: 900 тысяч лет назад человечество едва не вымерло
Тогда вымерло более 95% населения нашей планеты.
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В научном журнале Science опубликованы результаты исследования, проведенного генетиками из Китайской академии наук и Восточно-Китайского педагогического университета. Ученые выяснили, что был период, когда на протяжении нескольких поколений человеческая популяция едва превышала тысячу особей, что ставило под угрозу само существование людей на Земле.
Специалисты называют такие периоды критического снижения эффектом «бутылочного горлышка». Последний раз подобное произошло около 900 тысяч лет назад: популяция сократилась примерно со 100 тысяч до всего лишь 1280 размножающихся особей. Это показали геномные данные 3154 современных людей.
Ошеломляющее сокращение численности населения на 98,7% продолжалось 117 тысяч лет и могло привести человечество к вымиранию. Известно также, что ископаемые останки древних людей Африки и Евразии, которые бы относились к этому периоду, находятся крайне редко. Причинами этого специалисты называют серьезные климатические изменения, произошедшие в эпоху плейстоцена — «ледникового периода».
Ранее в научной литературе были опубликованы данные, согласно которым около 1,2 миллиона лет назад человеческая популяция сократилась до 18,5−26 тысяч человек. Существует также точка зрения, согласно которой в результате извержения супервулкана Тоба, произошедшего 75 тысяч лет назад, население планеты сократилось до 2 тысяч человек.
Недавно ученые установили, что в следующем веке климат-кризис может погубить до 10% человечества. Специалисты предсказывают гибель миллиарда людей после 2100 года из-за глобального потепления.
Олеся Маевская