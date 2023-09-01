17:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
На дне океана обнаружены неизвестные науке бактерии
Микроорганизмы обладают особым типом деления и специфическим вирусом, помогающим организму-хозяину усваивать питательные вещества.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Бактерии типа Planctomycetes широко распространены в озерах, болотах, почве, пресной и морской воде, где играют важную экологическую роль в круговороте углерода и азота. Представители этого типа микроорганизмов отличаются от других бактерий методом деления клеток, поглощением веществ, а также более сложным общим строением. Правда, детальный метаболизм Planctomycetes остается неизвестной темой. Именно поэтому морские биологи из Института океанологии Китайской академии наук решили провести анализ наименее исследованной области обитания этого вида — глубоководных отложений. Результаты опубликованы в журнале eLife.
Команда исследователей взяла образцы отложений из глубоководного холодного источника. В условиях лаборатории ученые стимулировали их рост, используя антибиотик и дополнительные источники азота. В итоге специалистам удалось идентифицировать новый штамм бактерий, который отнесли к роду Poriferisphaera. Однако он не похож ни на одного из других его представителей.
Новый вид обозначили как ZRK32, однако биологи предложили назвать его Poriferisphaera hetertotropicis. Исследователи изучили его подробнее и узнали, что микроорганизм размножается почкованием, при котором на родительской клетке образуются шаровидные выпуклости, которые в дальнейшем развиваются и отделяются как дочерние клетки.
Также команда обнаружила, что добавление нитрата или аммиака заставляет новый штамм выделять бактериофаг, названный фагом-ZRK32, — тип вируса, который заражает бактерии. Он способен резко увеличить рост Poriferisphaera hetertotropicis и других морских микроорганизмов, способствуя метаболизму азота.
«Этот фаг ZRK32 представляет собой хронический бактериофаг, который постоянно живет внутри хозяина, периодически активизируясь, но не убивая его. Наши результаты дают новое представление о метаболизме азота у бактерий Planctomycetes и подходящую модель для изучения взаимодействия между бактериями и вирусами», — подытожили авторы исследования.
Ранее ученые смогли очистить воду хищными бактериями вместо хлора.