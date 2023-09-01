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18:13 (мск), источник: ТАСС

Путин назвал главной мыслью «Разговоров о важном» любовь к России

По словам президента, тему стоит подавать с разных сторон красиво и интересно, чтобы у учащихся горели глаза и сам учитель получал удовольствие.

Источник: РИА "Новости"

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что главная мысль, которую нужно доносить до детей в рамках уроков «Разговоры о важном», — это любовь к России.

«Любить Россию», — так глава государства ответил на вопрос участницы встречи о том, какой главной мыслью можно поделиться во время таких уроков.

«Надо подойти к этому творчески. Можно посмотреть с исторической точки зрения, с задач, которые стоят перед страной, с нашей истории, с нашими традициями все связать, с семьей, с будущим нашего отечества», — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что тему стоит подавать с разных сторон красиво и интересно, чтобы у учащихся горели глаза и сам учитель получал удовольствие.

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