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17:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости недели

Самое интересное и важное за неделю: дайджест Новостей Mail.ru.

Комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство
«Сармат» оснащается разделяющимися головными частями индивидуального наведения и может поражать цели через Южный полюс.

Евгения Пригожина похоронили в Санкт-Петербурге
Прощание с основателем ЧВК «Вагнер» состоялось в закрытом формате.

Импортозамещенный самолет SJ-100 совершил первый полет
В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку
Должность главы оборонного ведомства он занимал на протяжении четырех лет.

Минкультуры выступило против проката «Барби» и «Оппенгеймера»
Министерство культуры выступило против проката в России кинофильмов «Барби» и «Оппенгеймер» по параллельному импорту из-за несоответствия этих картин «традиционным духовно-нравственным ценностям» страны.

Рэпер Тимати и ресторатор Пинский купили Domino’s Pizza
Ранее сообщалось, что Domino’s Pizza подаст заявление о банкротстве в России.

Футбольные клубы установили новый мировой рекорд по трансферам
Летом 2023 года на покупку 1617 игроков уже потрачено € 7,63 млрд.

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