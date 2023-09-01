Минэкономразвития ответило на жалобы пострадавших от строительства ГЭС в Дагестане

Жители нескольких сел Унцукульского и Гергебильского районов Дагестана, пострадавших в результате затопления при строительстве ГЭС в 2008 году, много лет безуспешно пытаются добиться выплаты компенсаций за утраченные в результате затопления жилье и сады.
Еще в марте прошлого года Мосгорсуд обязал правительство республики устранить нарушения, допущенные в процессе оформления компенсаций пострадавшим. В феврале 2023 года правительство республики наконец направило бюджетную заявку в Минэкономразвития.
Запрошенная сумма для выплаты компенсаций за упущенную выгоду и за индивидуальные жилые строения составила около 9 млрд руб.
Списки пострадавших согласовываются уже 12 лет, однако до сих пор ответственные органы никак не могут довести работу до конца.
Обратившиеся к премьеру дагестанцы пожаловались на то, что Минэкономразвития России и правительство Дагестана саботируют работу по решению вопроса.
Повторный запрос зампреду правительства России Александру Новаку направил и депутат Госдумы Сергей Шаргунов, занимающийся делом ирганайцев. Он указал на то, что претензии Минэкономразвития относительно отсутствия материалов по спискам в части упущенной выгоды необоснованны — списки для этого вида компенсаций не требуются. Что касается второго вида компенсаций, то письменных претензий по спискам из Москвы в Дагестан не поступало, а попытки выйти на связь с представителями министерства в течение трех месяцев не дали результата. Господин Шаргунов попросил выплатить в ближайшем году компенсации за упущенную выгоду, по которым у Минэкономразвития нет претензий.
В ответе депутату, подписанном замминистра Сергеем Назаровым, перечень замечаний к полученным из Дагестана документам завершается напоминанием о позиции Минфина России: бюджетные ассигнования на осуществление компенсационных выплат в 2024—2025 годах не предусмотрены, а «разрабатываемые мероприятия не должны приводить к увеличению расходов федерального бюджета».
Сегодня же представитель пострадавших адвокат Марина Агальцова получила ответ от Минэкономразвития на коллективную жалобу, адресованную премьеру («Ъ» располагает копиями обоих документов). В нем продублированы основные положения из ответа господину Шаргунову: вопрос о выплате компенсаций может быть рассмотрен после устранения недочетов в документах, однако денег на выплату в бюджете нет.
«Думаю, что основная причина таких ответов заключается не в качестве документов, а в позиции Министерства финансов о том, что нельзя увеличивать расходы федерального бюджета», — прокомментировала ответы Минэкономразвития Марина Агальцова.
Пострадавшие, сказала госпожа Агальцова, будут добиваться того, чтобы Минэкономразвития и правительство Дагестана организовали наконец встречу для прояснения возникших вопросов. «Пока Минэкономразвития, как говорят в дагестанском правительстве, даже официальных письменных замечаний по заявке не представило, — говорит адвокат.— А на звонки и письма из Махачкалы для прояснения ситуации уполномоченные сотрудники федерального министерства не отвечают».