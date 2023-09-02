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06:13 (мск), источник: ТАСС

НПО Лавочкина после 2030 года запустит миссию, которая доставит грунт со спутника Марса

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. НПО им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос) планирует запустить российскую межпланетную станцию «Бумеранг», которая должна доставить грунт со спутника Марса Фобос, после 2030 года. Об этом говорится в материалах предприятия, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Бумеранг» — после 2030 года. Первый этап проекта «Экспедиция-М» по исследованию Марса и его спутников — Фобоса и Деймоса — дистанционными и контактными методами", — говорится в материалах.

Там уточняется, что основными задачами миссии являются посадка на небесные тела в условиях отсутствия гравитации и доставка образцов вещества Фобоса на Землю.

В 2016 году в техническом задании на аванпроект сообщалось, что российская межпланетная станция «Бумеранг» должна будет доставить на Землю около 600 г грунта с Фобоса. Тогда отмечалось, что миссия будет возможна только при участии Европейского космического агентства. Однако в ноябре прошлого года гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сообщил в интервью ТАСС, что Европейское космическое агентство полностью отказалось от сотрудничества с Россией.

Запуск аппарата планируется осуществить с космодрома Восточный при помощи ракеты-носителя «Ангара». Космический аппарат массой 6,5 тонны должен долететь до Марса, выйти на орбиты вокруг Марса, Фобоса и Деймоса и провести их дистанционное изучение, осуществить мягкую посадку на поверхность Фобоса и взять образцы его грунта. С Фобоса к Земле отправится возвращаемый аппарат, который должен будет приземлиться на территории России.

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