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09:16 (мск), источник: Известия

В Польше закрыли крупнейший центр для украинских беженцев

В Польше закрыли крупнейший центр поддержки украинских беженцев, сообщила 1 сентября газета Wyborcza.

Источник: Reuters

Центр находился в торговом комплексе «Птак Экспо» в Надажине неподалеку от Варшавы.

Решение о закрытии принял воевода Тобиаш Боченьский. По словам его пресс-секретаря Дагмара Залевского, содержать такой крупный центр было бессмысленно.

В нем находилось около 300 украинцев, их не предупредили о закрытии, из-за чего некоторым из них пришлось вернуться на родину, передает издание.

Власти Варшавы заявили, что с ними данное решение не было согласовано.

По данным проведенного опроса в июле, стало известно, что каждый третий поляк считает, что беженцы из Украины отбирают у них работу, места в школах и медучреждениях. Системы, в которых государство и так плохо работало, с появлением беженцев стали работать еще хуже, отметили жители страны.

В том же месяце польский журналист Макер Галаш заявил, что, открыв границы для беженцев с Украины, власти Польши распахнули ворота в ад. Он считает, что украинцы ездят из страны в страну ради получения льгот, что можно назвать мошенничеством.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 29 июня отметил, что Евросоюз ведет дискриминирующую политику по отношению к украинским беженцам. По его словам, Польша «получила небольшую поддержку, несколько десятков евро на одного беженца».

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