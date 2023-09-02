20:26 (мск), источник: ТАСС
CNN: умер бывший постпред США при ООН Билл Ричардсон
Ему было 75 лет.
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ТАСС, 2 сентября. Экс-глава Министерства энергетики США, бывший постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Билл Ричардсон умер в пятницу на 76-м году жизни. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на вице-президента Центра Ричардсона Микки Бергмана.
По информации телеканала, Ричардсон умер во сне в своем летнем доме в штате Массачусетс.
О Ричардсоне.
В администрации президента Билла Клинтона Ричардсон занимал посты сначала постоянного представителя при ООН (1997−1998), а затем главы Минэнерго США (1998−2001). В 2003—2011 годах являлся губернатором штата Нью-Мексико.
Впоследствии Ричардсон основал собственный базирующийся в Санта-Фе (Нью-Мексико) некоммерческий центр. Провозглашаемая цель деятельности Центра за глобальное взаимодействие имени Билла Ричардсона заключается в том, чтобы продвигать «глобальный мир и диалог со странами и общинами, отрицательно относящимися к официальным дипломатическим каналам».
Ричардсон неоднократно наносил визиты в КНДР с целью содействия урегулированию ее ядерной проблемы. Затем он ездил в Венесуэлу, где встречался с президентом Николасом Мадуро и обсуждал с ним возможность освобождения граждан США, находящихся там под стражей. В последние годы Ричардсон неоднократно занимался другими делами, связанными с освобождением американских граждан, задержанных по тем или иным причинам за рубежом.
В интервью ТАСС Ричардсон выступил в конце февраля с прогнозом, согласно которому Россия и США проведут в 2023 году по меньшей мере один обмен заключенными, в результате которого, в частности, будет освобожден и вернется на родину Пол Уилан. Ричардсон также уточнил, что занимается еще в России делами приговоренного в Москве судом к 14 годам заключения за контрабанду наркотиков американца Марка Фогела и двух других граждан США — ветеранов вооруженных сил своей страны. Их имена Ричардсон называть не стал.
В конце августа газета The Hill сообщила, что группа сенаторов США выдвинула Ричардсона на Нобелевскую премию мира.