Назван период, когда человечество было на грани вымирания Тогда вымерло более 95% населения нашей планеты
Фоторепортажи
8Первое суперлуние 2023 года
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
Главное
Спецоперация на Украине
01:08 (мск), источник: Известия

Отдых за рубежом зимой подорожает на 10−30%

Цены на туры в зимний период вырастут на 10−30% по сравнению с прошлым годом. Об этом «Известиям» сообщили несколько крупных туроператоров. Так, путевки подорожают уже в октябре-ноябре. Речь идет о популярных направлениях: Египет, Дубай, Таиланд, Мальдивы, Куба и т. п.

Источник: Reuters

Причины подорожания — курс валют, повышение цен на перевозку и проживания в гостиницах. Отели Таиланда, расположенные на популярном острове Пхукет, уже сообщили, что цены на отдых в этом сезоне будут на 25% выше, сказали в пресс-службе «Интуриста».

В среднем недельный отдых в Таиланде на двоих (полный пансион в отеле четыре звезды) обойдется от 235 тыс. рублей, в Египте — от 196 тыс. рублей, в ОАЭ — от 160 тыс. рублей, на Мальдивах — от 300 тыс. рублей.

Наибольшей популярностью у россиян зимой, по данным Fun&Sun, пользуется отдых в Турции — его выбрали 39% туристов, 25% — проведут отпуск в ОАЭ, 12% путешественников отправятся в Таиланд, 8% и 7% — в Шри-Ланку и Египет соответственно. По данным «Интуриста», востребованными зимой направлениями также становятся Сочи, Мальдивы и Куба.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Рыночные условности: как будет работать новый порядок выплат уходящим компаниям
Ипотека на тормозе: как изменится рынок после повышения ставки ЦБ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
туризм и отдых