Отдых за рубежом зимой подорожает на 10−30%

Причины подорожания — курс валют, повышение цен на перевозку и проживания в гостиницах. Отели Таиланда, расположенные на популярном острове Пхукет, уже сообщили, что цены на отдых в этом сезоне будут на 25% выше, сказали в пресс-службе «Интуриста».
В среднем недельный отдых в Таиланде на двоих (полный пансион в отеле четыре звезды) обойдется от 235 тыс. рублей, в Египте — от 196 тыс. рублей, в ОАЭ — от 160 тыс. рублей, на Мальдивах — от 300 тыс. рублей.
Наибольшей популярностью у россиян зимой, по данным Fun&Sun, пользуется отдых в Турции — его выбрали 39% туристов, 25% — проведут отпуск в ОАЭ, 12% путешественников отправятся в Таиланд, 8% и 7% — в Шри-Ланку и Египет соответственно. По данным «Интуриста», востребованными зимой направлениями также становятся Сочи, Мальдивы и Куба.