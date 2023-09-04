Космический корабль c россиянином Федяевым вернулся на Землю

Приводнение корабля у берегов американского штата Флорида состоялось в 0.17 по местному времени (7.17 мск). Как отмечает НАСА, экипаж Crew Dragon провел на борту МКС полгода.
Ранее «Роскосмос» напомнил, что Федяев вместе с астронавтами НАСА Стивеном Боуэном и Вуди Хобургом, а также астронавтом ОАЭ Султаном аль-Нейади работали на МКС с марта 2023 года.
Недавно на МКС прибыл новый Crew Dragon с экипажем миссии Crew-7, в который вошли россиянин Константин Борисов, астронавт НАСА Жасмин Могбели, астронавт ЕКА Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава.
Также на станции работают российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, которые вместе с астронавтом НАСА Френком Рубио вернутся 27 сентября на «Союзе МС-23». К ним на замену 15 сентября прилетят на «Союзе МС-24» россияне Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американка Лорал О’Хара.