Найдены особенности отношений между начальством и фрилансерами Команда американских ученых изучила, как доверительные отношения между заказчиком и исполнителем влияют на производительность труда
Фоторепортажи
11Выбрано самое забавное фото домашних животных 2023 года
Главное
Спецоперация на Украине
08:07 (мск), источник: © РИА Новости

Космический корабль c россиянином Федяевым вернулся на Землю

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Американский космический корабль Crew Dragon, в составе экипажа которого находится российский космонавт Андрей Федяев, вернулся на Землю с Международной космической станции (МКС), трансляция велась на сайте НАСА.

Источник: Reuters

Приводнение корабля у берегов американского штата Флорида состоялось в 0.17 по местному времени (7.17 мск). Как отмечает НАСА, экипаж Crew Dragon провел на борту МКС полгода.

Ранее «Роскосмос» напомнил, что Федяев вместе с астронавтами НАСА Стивеном Боуэном и Вуди Хобургом, а также астронавтом ОАЭ Султаном аль-Нейади работали на МКС с марта 2023 года.

Недавно на МКС прибыл новый Crew Dragon с экипажем миссии Crew-7, в который вошли россиянин Константин Борисов, астронавт НАСА Жасмин Могбели, астронавт ЕКА Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава.

Также на станции работают российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, которые вместе с астронавтом НАСА Френком Рубио вернутся 27 сентября на «Союзе МС-23». К ним на замену 15 сентября прилетят на «Союзе МС-24» россияне Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американка Лорал О’Хара.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В США заявили об уничтожении своего главного союзника
Правящая партия Грузии инициировала импичмент президента
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
космос