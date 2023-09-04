День бороды: история неотъемлемой части мужской моды и стиля Главной целью необычного праздника является объединение мужчин с бородой и усами, а также подчеркивание значимости таких элементов мужского образа
Фоторепортажи
10Европа переживает аномальную жару
Главное
Спецоперация на Украине
09:37 (мск), источник: РБК

SpaceX вывела на орбиту 21 спутник Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту партию из 21 мини-спутника глобальной сети интернет-покрытия Starlink. Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX в своем аккаунте в X (прежнее название — Twitter).

Источник: Reuters

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту партию из 21 мини-спутника глобальной сети интернет-покрытия Starlink. Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX в своем аккаунте в X (прежнее название — Twitter).

«Подтвержден вывод 21 спутника Starlink», — говорится в сообщении.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила управляемую посадку на плавучей платформе Just Read the Instructions в Атлантическом океане.

1 сентября SpaceX запустила ракету этого же типа с партией из 22 мини-спутников Starlink на борту, они также были успешно выведены на околоземную орбиту. До этого о выводе спутников компания сообщала 27 августа, тогда также были запущены 22 аппарата.

Первые спутники Starlink владелец SpaceX Илон Маск запустил в 2019 году. На данный момент действуют более 4,5 тыс. таких устройств на низкой околоземной орбите (до 550 км от поверхности Земли, в то время как другие спутники расположены значительно выше) — это примерно половина от общего числа всех активных спутников. Каждый аппарат рассчитан на работу в течение трех с половиной лет.

Благодаря Starlink интернет доступен в зонах боевых действий, стихийных бедствий, а также в отдаленных районах планеты. Сейчас сервис Starlink работает в США, Канаде, странах Европы, Австралии, некоторых государствах Латинской Америки и Африки.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Путин не приедет на похороны Пригожина
СК возбудил дело об убийстве после пропажи фигуристки Горбачевой
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
космостехнологиинаука