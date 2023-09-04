11:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 4 сентября
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Министр обороны Украины отправлен в отставку
Многие украинские общественные организации и СМИ критиковали министра за коррупцию в армии.
Байден разочарован возможным отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20
Очередной саммит G20 пройдет с 9 по 11 сентября в столице Индии в очном формате. Россию на форуме будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.
Авиация ЧФ уничтожила четыре военных катера ВСУ в Черном море
Уточняется, что вражеские катера направлялись в сторону мыса Тарханкут Крымского побережья.
SpaceX вывела на орбиту 21 спутник Starlink
Сейчас сервис Starlink работает в США, Канаде, странах Европы, Австралии, некоторых государствах Латинской Америки и Африки.
Футболисты «Динамо» обыграли «Ростов» в матче чемпионата России
«Динамо» продлило беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей.