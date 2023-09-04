Паводок в Приморье изменил экосистему Амурского залива

«Ученые Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского Дальневосточного отделения Российской академии наук совместно с коллегами из Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичёва ДВО РАН продолжают мониторинг акватории Амурского залива, цель которого — проанализировать ситуацию после прохождения тайфунов над южным Приморьем. Как отмечают ученые, аномальный паводок изменил не только цвет воды, но и состав морских организмов в Амурском заливе», — говорится в сообщении.
Мониторинг, во время которого ученые измеряют гидрологические параметры воды, проводится по центру Амурского залива — от мыса Красный до горы Приметная. Съемка на пяти контрольных точках выявила значительное опреснение части акватории Амурского залива: соленость воды составила 21,5% при норме в этом районе 24−25%, при этом на поверхности этот показатель составляет 5,5%, у дна — 32%.
«Исследование фитопланктона, проведенное на станции мониторинга, показало наличие высоких количественных показателей микроводорослей. Видовой состав доминирующих видов микроводорослей оказался нетипичным для прибрежного морского региона. Так, доминирующее положение в фитопланктоне занимали мелкие евгленовые водоросли, предположительно пресноводные, принадлежащие к роду Eutreptiella», — прокомментировал научный сотрудник Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского (ННЦМБ) ДВО РАН Андрей Бегун.
В Лаборатории морской микробиоты ННЦМБ ДВО РАН выделят культуру этой микроводоросли для дальнейшего микроскопического и генетического исследования популяции обнаруженного вида.
Ниже, на глубине 3 и 6 метров, где соленость чуть выше, доминируют обычные для этого сезона морские диатомовые водоросли.
Бегун отметил, что такой пресный слой воды в Амурском заливе во временном плане отмечается впервые.
По данным наблюдений от 31 августа, площадь опреснения в заливе увеличивается, отмечаются высокие концентрации хлорофилла a (одна из форм пигмента хлорофилла) и мутности в поверхностном слое, в придонном слое сильно снижен уровень кислорода.
Также паводок изменил состав морских организмов в северной части Амурского залива: сложившаяся система течений постоянно вносит сюда опресненные воды из реки Раздольная. По результатам наблюдений, которые идут с середины августа, ученые ННЦМБ ДВО РАН отметили, что представители зоопланктона, который является основой пищевой цепочки, полностью отсутствовали в поверхностном опресненном слое залива, и только небольшая их часть еще сохранилась в придонном слое.
«Сильные градиенты плотности воды, образовавшиеся в результате паводка, могут ограничивать вертикальные перемещения видов зоопланктона из придонного слоя к поверхности моря для питания и размножения в период осеннего пика развития. Как следствие, — в будущем году вероятны низкие количественные показатели зоопланктона, главного компонента питания молоди рыб для прибрежных рыб, таких как корюшка, навага и другие», — прокомментировала старший научный сотрудник ННЦМБ ДВО РАН Валентина Касьян.
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