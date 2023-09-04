Топографический кретинизм: правда или удобное оправдание?

«Потерялся в трех соснах», такую фразу можно часто услышать в адрес людей с топографическим кретинизмом. Им можно выдать карту, навигатор, компас и устные инструкции, но они все равно могут потеряться, а если и пройдут по нужному пути, то в следующий раз его уже забудут. Дороги для них часто незнакомые даже в районе, в котором они проживают более 10 лет.
Рассказываем любопытные факты о топографическом кретинизме и о том, как с ним бороться.
Любопытные факты о топографическом кретинизме
Чаще страдают женщины, чем мужчины
За ориентацию в пространстве отвечает правое полушарие головного мозга. У женщин оно плохо развито. Некоторые считают, что это отголосок давних времен, когда хозяйка пещеры стояла у очага и занималась детьми, то есть была без дальних путешествий. Тем временем мужчина занимался охотой. То есть ему было необходимо разбираться в местности, понимать, куда идти.
Также психологи считают, что женщину в пути подводит внимание к мелочам, отвлекаясь на все, что происходит вокруг, в то время как мужчина сконцентрирован на конечной цели.
Иногда в топографическом кретинизме могут быть виноваты родители. Например, когда левшу активно учить писать правой рукой, ребенок может начать путать стороны. Есть вероятность, что в будущем это превратится в неспособность ориентироваться в пространстве.
Также в топографическом кретинизме могут быть виноваты гены.
На самом деле топографический кретинизм не болезнь, а своего рода недостаток. Объяснить его можно проблемами с пространственным воображением, которые могут иметь вполне конкретные причины. Например, ребенок когда-то оказался в незнакомой ему обстановке, которая напугала его (например, заблудился в лесу или отстал от родителей во время семейной поездки). Таким образом уже взрослый человек будет испытывать страх перед новыми маршрутами и избегать неизвестных мест. Плохо ориентироваться на местности также могут те, кого в детстве слишком опекали и не давали «шагу ступить» без надзора взрослых.
Гуманитарии чаще «теряются»
Интересно, что больше людей с неспособностью ориентироваться на местности больше среди гуманитарных профессий, чем среди технарей. Психологи говорят, что по склонности ребенка к определенным наукам можно предугадать, будет он иметь такие проблемы или нет. Например, если у школьника есть проблемы с черчением или геометрией, скорее всего в будущем он будет страдать топографическим кретинизмом.
Симптом серьезных заболеваний
В некоторых случаях топографический кретинизм может говорить о серьезных проблемах — например о болезни Альцгеймера. Также это может быть последствием травмы мозга. Поэтому если вы или ваши близкие начали теряться в пространстве, то лучше всего посетить невролога, чтобы удостовериться в отсутствии проблем со здоровьем.
Что мешает и как бороться
Если приходится напрягать мозг, чтобы вспомнить номер дома и название улицы ваших друзей и близких, то топографический кретинизм связан с плохой памятью. В таких случаях психологи советуют проводить ассоциации. Например, вам надо запомнить, что кто-то живет на Пушкинской улице. По дороге к ней есть книжный магазин. Так можно построить цепочку: книжный магазин — русский поэт — Пушкин.
Сначала нужно будет прикладывать усилия, чтобы что-то придумать, но со временем это будет происходить автоматически.
Люди, которые редко выходят на улицу, более склонны к топографическому кретинизму. Человек с пассивным образом жизни, идя по улице, не запоминает маршрут. дело в том, что со временем из-за ненадобности мозг отключает механизмы ориентирования.
Следовательно, надо чаще гулять на улице или хотя бы выходить в магазин.
Многие гуляют по новым местам, слушая музыку в наушниках, разговаривая по телефону или переписываясь с кем-то в мессенджерах. Поэтому свой маршрут невозможно запомнить, так как человек отвлечен на что-то другое.
Чтобы развить внимательность, психологи советуют, например, писать двумя руками одновременно, при этом левой выводить слово «мама», а правой «папа». Такой способ как улучшает внимательность, так и развивает мозг.
Как уже говорилось, из-за того, что вы потерялись в детстве, у вас могла возникнуть психологическая травма. Из-за нее есть страх перед неизвестными местами, а из-за него может развиться неспособность ориентироваться на местности. В таких случаях стоит обратиться к психологу.