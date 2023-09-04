Куда податься: где дешево отдохнуть осенью у моря?

Дешевле всего провести отпуск в Крыму, заверил «Парламентскую газету» вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
«В этом году спрос на Крым снизился, поэтому все лето цены здесь на 10−15 процентов ниже, чем в прошлом году. А с учетом завершения сезона, они упадут еще. Наши туристы выбирают преимущественно либо Ялту, либо восточный Крым: Феодосию, Судак, Новый Свет. Отдохнуть здесь можно за 25 тысяч рублей в неделю за человека», — отметил эксперт.
Краснодарский край несколько дороже, но вполне доступен. Можно поехать, например, в Анапу, посоветовал Ромашкин. Он напомнил, что аэропорт здесь по-прежнему закрыт. Можно добраться поездом или на своем транспорте.
Если ехать на машине, неделя отдыха в четырехзвездочном отеле будет стоить 30−32 тысячи рублей, если поездом — надо добавить 15 тысяч. Это как раз цена за железнодорожную перевозку в купе туда-обратно, — подсчитал эксперт.
На Балтике — в Калининградской области — сезон уже завершен. Море быстро остывает, и купаться уже через пару недель будет невозможно. Поток пляжных туристов падает.
«Но многие едут в Калининград не купаться, а полюбоваться архитектурой, узнать историю. В экскурсионные программы включают и пляжные города — Светлогорск, Зеленоградск. Эти туры остаются такими же популярными, как и летом. Цены на них не снижают. Но надо отметить, что в отелях Калининграда они значительно ниже, чем в отелях на побережье. Если пляжный турист платил летом 6−7 тысяч рублей за сутки в том же Зеленоградске, то в Калининграде он заплатит 3−3,5 тысячи рублей за номер на двоих», — рассказал Ромашкин.
Турция дешевеет, Таиланд дорожает
Самый доступный из заграничных курортов — Абхазия. Причем осенью цена будет еще ниже. Эксперт напомнил, что Абхазия отличается от курортов Краснодарского края тем, что здесь более длинный сезон, всегда на пару градусов теплее, чем в Сочи, а море медленнее остывает.
«Отдохнуть неделю здесь можно за 30−35 тысяч рублей. Причем это будет вполне комфортный отдых. Цена достигнет минимума где-то 15 сентября. Отдых будет стоить на 25 процентов дешевле, чем в августе», — заверил вице-президент АТОР.
На популярную в России Турцию цены тоже снижаются. В сентябре она будет дешевле на 10−20 процентов, чем в разгар сезона. При этом погода даже в октябре еще прекрасная, а море теплое. И все эти прелести обойдутся в 70−80 тысяч за неделю.
Еще доступнее Египет. Он дешевле Турции примерно на 15 процентов. Здесь можно уложиться в 65−75 тысяч за неделю. Но это не за счет сезонного снижения цен. «Он немного отстал от других стран, которые открылись для туристов раньше. По мере того как туристы будут возвращаться на курорты Египта, стоимость отдыха будет расти», — объяснил эксперт.
Популярные у российских туристов ОАЭ и Таиланд осенью дешевле не станут, предупредил Ромашкин. Он объяснил, что в ОАЭ высокий сезон еще впереди. Отпуск там в начале осени стоит 90−95 тысяч рублей за неделю. Но основные события развернутся в октябре, ноябре, декабре — туда устремятся туристы со всего мира, и цены будут расти.
Если отдохнуть хочется, но денег на море не хватает, можно отправиться за впечатлениями. Эксперт рассказал, что в нашей стране сейчас бум туров в соседние регионы:
Человек садится за руль и едет, например, в Тулу, Тверь или Рязань. Кто-то и гостиницу не бронирует. Приезжают утром, гуляют по городу, знакомятся с достопримечательностями, обедают в ресторане и едут домой. Гидов берут прямо на местах. Семейная однодневная поездка будет стоить намного дешевле, чем отдых в той же Абхазии или Египте, а удовольствия иногда и не меньше. Если сентябрь порадует хорошей погодой, такие мини-путешествия доставят большую радость.
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