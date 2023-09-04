17:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые заявили об опасности антиоксидантов и витамина С
Они провоцируют рост раковых опухолей.
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Чтобы онкологии распространяться по организму, то есть метастазировать, необходим постоянный приток крови, богатой кислородом и питательными веществами. При гипоксии раковые клетки посылают химические сигналы, побуждая создавать новые кровеносные сосуды из уже существующих. Этот процесс, называемый ангиогенезом, исследовали ученые из Каролинского института в Швеции. Оказалось, что антиоксиданты играют неожиданную роль в образовании и росте опухолей.
В ходе исследования мышей и образцов опухолей почек и молочной железы человека ученым удалось выяснить, что в злокачественных образованиях наблюдался активный ангиогенез. Этот процесс запускается при приеме антиоксидантов, включая витамины С и Е, из пищи или при наличии мутаций в опухолевых клетках.
Данное открытие имеет большое значение, поскольку показывает, что опухоли могут развиваться и при нормальном уровне кислорода, а не только при гипоксии, которая способствует ангиогенезу в злокачественных новообразованиях. Таким образом, результаты исследования помогут создать новые подходы к лечению рака легких.
Также ученые отмечают, что витамины и другие антиоксиданты, содержащиеся в пище, не представляют опасности для большинства людей. Но для пациентов с опухолями или повышенным риском развития рака их потребление может нанести вред. Поэтому при применении этих веществ следует посоветоваться со специалистом.
Ранее стало известно, что одна из разновидностей имбиря подавляет рост раковых клеток.
Анна Морозова