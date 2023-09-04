15:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Люди охотнее принимают овощи и фрукты, прописанные врачами
Это улучшает их физическое и психическое состояние.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Сотрудники Массачусетского университета и Университета Тафтса выяснили, что здоровье пациентов с диабетом, гипертонией и ожирением улучшилось, когда они смогли бесплатно получить фрукты и овощи по рецепту своих врачей и других медицинских работников. Свои выводы ученые опубликовали в журнале AHA Journals. Улучшения, которые они наблюдали в клинических результатах, могут оказать существенное влияние на общее состояние здоровья.
Например, систолическое артериальное давление (артериальное давление во время сердечных сокращений) снизилось более чем на 8 миллиметров ртутного столба, тогда как диастолическое артериальное давление (артериальное давление между ударами сердца) — почти на 5 миллиметров. Для сравнения: это значение равно половине эффекта, полученного при приеме лекарств, снижающих кровяное давление.
Многие поставщики медицинских услуг в США экспериментируют благодаря программе «Еда — это лекарство», которая обеспечивает пациентов бесплатной здоровой пищей — иногда на год и более. Пациентам с диетическими заболеваниями они позволяют бесплатно получать яблоки, брокколи, ягоды, огурцы и другие виды фруктов и овощей.
В Лос-Анджелесе, Бойсе, Хьюстоне, Миннеаполисе участники выбирали продукты по своему выбору в продуктовых магазинах или на фермерских рынках, используя электронные карты или ваучеры. Обычно участники получали около 65 долларов (6300 рублей) в месяц в течение четырех-десяти месяцев.
Объединив данные из 22 пунктов продажи рецептурных препаратов в США, исследователи выяснили, что все 4000 участников либо имели плохое кардиометаболическое здоровье, либо находились в группе риска и были набраны из клиник, обслуживающих районы с низким доходом. Участники этих программ охотнее закупались фруктами и овощами и стали на треть реже страдать от отсутствия продовольственной безопасности (нехватки еды для удовлетворения основных потребностей и ведения здорового образа жизни).
Авторы работы отмечают, что ежегодно более 300 тысяч американцев умирают от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, связанных с тем, что они едят. Люди в примерно 13,5 миллионах американских домохозяйств, испытывающих нехватку продовольствия, чаще, чем другие, страдают от кардиометаболических проблем со здоровьем.
У них также низкая продолжительность жизни и более высокие медицинские расходы. Конференция Белого дома по голоду, питанию и здоровью в 2022 году собрала экспертов, которые изложили национальную стратегию по искоренению отсутствия продовольственной безопасности и сокращению заболеваний, связанных с питанием.
Это закончилось принятием стратегии, призывающей, среди прочего, к увеличению программ рецептурных препаратов. Помимо проекта «Еда — это лекарство», ученые поддерживают и изучают результаты медицинской инициативы, в ходе которого одна группа больных раком будет получать бесплатную еду с доставкой на дом, а другая получит стандартную помощь.
Недавно нутрициолог назвал лучшие способы хранения фруктов, овощей и ягод на зиму.
Олеся Маевская