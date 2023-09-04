18:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, как сказать собаке «я тебя люблю»
Собаки любят, когда с ними общаются, как с детьми.
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Все, у кого есть собаки или кто любит дворняжек, имеют непреодолимое желание общаться странным тоном голоса: применяя пронзительное воркование высоковатым голосом, растягивание звуков в словах, говорящих, что «хорошая девочка» или «хороший мальчик». Многие, кто слышит такой разговор, говорят, что сюсюканье с животными как с детьми ничего не дает. Однако последнее исследование показало, что это не так. Об этом пишет газета The Mirror.
Ученые из Университета Этвеша Лоранда в Будапеште годами изучали поведение собак. Исследователи дали им прослушать 12 женских и 12 мужских голосов, адресованных ко взрослым, младенцам, к животным и так далее. Результат показал, что мозг подопытных реагирует именно на преувеличенную просодию, то есть на особый темп, высоту и энергию речевого сигнала, также позитивно, как и младенцы.
Интересно, что чувствительность собачьего мозга к речи, адресованной собакам и младенцам, была обусловлена высотой голоса и ее вариациями. Это говорит о том, что более высокий и интенсивно модулированный тон голоса, часто используемый женщинами, может быть более эффективным при общении с собаками.
Исходя из этого можно сделать вывод, что если вы хотите сказать собаке, какая она хорошая, не надо стесняться использовать странный «детский» голос, так как исследование показало, что именно такой тембр и такие интонации им нравятся.
Анна Морозова