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18:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые выяснили, как сказать собаке «я тебя люблю»

Собаки любят, когда с ними общаются, как с детьми.

Источник: Reuters

Все, у кого есть собаки или кто любит дворняжек, имеют непреодолимое желание общаться странным тоном голоса: применяя пронзительное воркование высоковатым голосом, растягивание звуков в словах, говорящих, что «хорошая девочка» или «хороший мальчик». Многие, кто слышит такой разговор, говорят, что сюсюканье с животными как с детьми ничего не дает. Однако последнее исследование показало, что это не так. Об этом пишет газета The Mirror.

Ученые из Университета Этвеша Лоранда в Будапеште годами изучали поведение собак. Исследователи дали им прослушать 12 женских и 12 мужских голосов, адресованных ко взрослым, младенцам, к животным и так далее. Результат показал, что мозг подопытных реагирует именно на преувеличенную просодию, то есть на особый темп, высоту и энергию речевого сигнала, также позитивно, как и младенцы.

Интересно, что чувствительность собачьего мозга к речи, адресованной собакам и младенцам, была обусловлена высотой голоса и ее вариациями. Это говорит о том, что более высокий и интенсивно модулированный тон голоса, часто используемый женщинами, может быть более эффективным при общении с собаками.

доктор Габор
соавтор исследования

Исходя из этого можно сделать вывод, что если вы хотите сказать собаке, какая она хорошая, не надо стесняться использовать странный «детский» голос, так как исследование показало, что именно такой тембр и такие интонации им нравятся.

Анна Морозова

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