17:12 (мск), источник: Аргументы и факты
Что можно взыскать за вышку сотовой связи рядом с домом?
Излучение ретрансляторов снижает стоимость недвижимости в округе.
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Получить компенсацию от миллиона рублей и выше сможет каждый, рядом с чьим домом установлена вышка сотовой связи, даже если на ее установку были выданы все необходимые документы. Об этом aif.ru сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
«Ко мне обратился избиратель — его сосед за хорошие деньги сдал в аренду кусок своего участка под такую вышку, — рассказал он. — Стал разбираться и выяснил, что таких вышек, приткнувших на частных земельных участках и крышах многоэтажек, многие десятки тысяч. Это может вредить здоровью окрестных жителей из-за облучения, обесценить недвижимость на 20 — 50%. В этом случае вполне можно требовать сноса данного строения, так как соседский земельный участок в жилом секторе не предназначен для такого строительства».
Если же привлечь к делу Роспотребнадзор и прокуратуру и собрать доказательства, что из-за работы вышки пошатнулось здоровье, можно получить компенсацию в сумме от 1 млн рублей и выше, считает депутат. Причем такая выплата не освободит компанию, которая возвела это сооружение, от его сноса.
«Не нужно думать, что за собственников вышек законы и суды, — говорит Гаврилов. — Если местная администрация давала согласие на возведение вышки, которая вредит здоровью людей своим излучением и находится в непосредственной близости к участку, частному дому или рядом с балконами многоэтажки, то она самостоятельно компенсирует операторам и застройщикам упущенную выгоду в связи со сносом объекта».
Обращаться в правоохранительные органы можно не дожидаясь заключений врачебных экспертиз. Собирать доказательства — обязанность прокуратуры и суда, все необходимые обследования они могут назначить самостоятельно. Тогда процедуры будут проведены за счет государства.