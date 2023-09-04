Россияне смогут на «Госуслугах» подавать и отзывать согласие на обработку биометрии

«Подавать и отзывать согласия на обработку своих биометрических персональных данных в единой биометрической системе, а также получать доступ к сведениям о таких согласиях граждане смогут в личном кабинете на портале “Госуслуг”. Постановления об этом подписаны», — отмечается в сообщении.
Это позволит обеспечить гарантированное федеральным законом право пользователей на контроль за обработкой собственной биометрии, добавили в кабмине.
Ранее в СМИ и в социальных сетях появлялись сообщения об ограниченных 1 сентября сроках отказа от сбора и размещения биометрических данных. Эти данные опровергали в пресс-службе центров «Мои документы».
В июле замглавы департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры РФ Юрий Шабанов заявлял, что россияне более 50 млн раз сдали биометрию, чтобы воспользоваться услугами посредством различных отечественных биометрических систем.
Единая биометрическая система — национальная цифровая платформа, созданная для прекращения сбора биометрических данных граждан различными коммерческими организациями и тем самым защитив сведения от несанкционированного использования. Вся биометрия хранится в защищенной от утечек единой государственной системе. Данные предоставляются только доверенным коммерческим компаниям в виде зашифрованного кода исключительно с согласия самого гражданина. Единая биометрическая система позволяет гражданам проходить удаленную идентификацию по биометрическим образцам для простого, удобного, быстрого получения государственных услуг и доступа к финансовым банковским сервисам. Использование биометрии добровольное и сдача таких персональных данных проводится только по желанию гражданина. Отсутствие или наличие биометрии в системе не влияет на доступность для граждан госуслуг и сервисов.