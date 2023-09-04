17:08 (мск), источник: РБК Life
В горах Большого Алтая впервые нашли остатки построек тюркских поселений
Они относятся к периоду раннего Средневековья.
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Команда ученых из России, Казахстана и Киргизии впервые обнаружила в районе гор Калмаккырган на территории Большого Алтая фундаменты построек тюркских поселений VII—IХ веков н.э. Артефакты могут подтвердить теорию происхождения тюрок. Об этом сообщил ТАСС один из руководителей экспедиции, профессор АлтГУ Сергей Грушин.
Специалист отметил, что «данные постройки были обнаружены и изучены впервые». В урочище Аккаин была зачищена большая площадь территории и открыта часть каменных конструкций разных размеров и форм. По этим признакам ученые отнесли находки к тюркскому периоду VII—IХ веков н. э. — к периоду раннего Средневековья.
В ходе раскопок также были найдены железный наконечник стрелы раннесредневекового типа, коллекция фрагментов керамики и большое количество костей животных.
Специалисты отметили, что поиск общих исторических корней тюркских народов, которые проживали в районе Большого Алтая, и подтверждение теории происхождения тюрок из этого региона — основная задача проводимых с 2021 года археологических раскопок.
«Мы получили интересные материалы для анализа. Очевидно, что дальнейшее изучение этой группы поселенческих памятников — очень перспективно: и, в целом, раннетюркская культура на территории казахстанского Алтая исследована достаточно слабо», — отметил руководитель экспедиции, профессор Торайгырова университета Виктор Мерц.
Ранее российские археологи также обнаружили остатки древнего свайного поселения возрастом до 8 тыс. лет. Они были найдены в Охридском озере, самом глубоком и древнем на Балканах. Ученые отмечают, что находка может оказаться самым древним озерным поселением на территории Европы, если это подтвердят исследования.