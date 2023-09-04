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18:05 (мск), источник: m24.ru

В РФ повысят возраст отсрочки от призыва для IT-специалистов до 30 лет

Владимир Путин подписал указ, согласно которому предельный возраст предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для IT-специалистов будет увеличен до 30 лет.

Источник: РИА "Новости"

«Внести в Указ президента Российской Федерации от 2 марта 2022 года № 83 “О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации”, — следует из текста документа.

Документ повышает предельный возраст получения отсрочки от службы в армии для сотрудников аккредитованных IT-компаний с 27 до 30 лет. При этом минимальная граница предоставления отсрочки по-прежнему останется на уровне 18 лет.

Документ, подписанный президентом РФ, вступит в силу с 1 января 2024 года.

В начале августа 2023 года президент РФ подписал закон о повышении призывного возраста на срочную службу до 30 лет. Нижний порог при этом останется прежним и составит 18 лет. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

На фоне этого в Минцифры РФ предложили повысить предельный возраст предоставления отсрочки от армии для IT-специалистов. Как пояснил глава ведомства Максут Шадаев, подобное действие станет одной из мер поддержки отрасли.

Справка
Что известно о новых правилах призыва на срочную службуПрезидент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий призывной возраст для срочной службы от 18 до 30 лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. По сравнению с действующими правилами верхняя границы призывного возраста сдвигается на три года: с 27 до 30 лет. Нижняя граница при этом остается неизменной. Закон вступает в силу с 1 января 2024 года
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