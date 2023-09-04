18:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 4 сентября
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
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Путин допустил «реанимирование» зерновой сделки
Россия готова реанимировать зерновую сделку сразу после снятия ограничений на экспорт российской сельхозпродукции.
В НАТО предложили Армении присоединиться к альянсу
Председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер считает, что Армения должна присоединиться к альянсу. Он призвал США «защитить» страну.
Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста
Согласно данным польской погранохраны, после 24 февраля 2022 года в Польшу въехали около 2,87 млн граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет.
В Грузии запустили процедуру импичмента президента Зурабишвили
Саломе Зурабишвили нарушила Конституцию страны, поехав в европейское турне без согласия правительства.
Тысячи участников фестиваля Burning Man застряли в пустыне
Непогода превратила дороги в глубокую липкую грязь.