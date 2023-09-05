14:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Климатический кризис опасен для людей с болезнями легких
Некоторых это приведет к летальному исходу.
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Высокие температуры и меняющиеся погодные условия представляют наибольший риск для пациентов с респираторными заболеваниями, так как климатический кризис усугубляет проблемы со здоровьем легких. «Это люди, которые уже испытывают трудности с дыханием, и они гораздо более чувствительны к нашему меняющемуся климату. Их симптомы будут усиливаться, и некоторых это может привести к летальному исходу», — рассказала Зорана Йованович Андерсен, автор нового исследования на эту тему.
Воздействие чрезвычайной климатической ситуации на здоровье человека является необратимым процессом. Увеличение количества пыльцы и других аллергенов, лесные пожары, пыльные бури и увеличение количества используемого ископаемого топлива ухудшают респираторные заболевания и даже могут создать новые. В 2019 году от загрязнения воздуха погибло 6,7 миллиона человек по всему миру и 373 тысячи в Европе.
Климатический кризис особенно сильно влияет на детей, чьи легкие только развиваются, так как они дышат быстрее, поглощая в 2−3 раза больше загрязненного воздуха, чем взрослые. Таким образом с раннего возраста у людей могут развиваться хронические заболевания.
Решением проблемы является сокращение выброса парниковых газов и прекращение дальнейшего нагревания планеты. Авторы работы отмечают, что в таком случае здоровье людей бы быстро улучшилось. Поэтому от имени Европейского респираторного общества, которое представляет более 30 тысяч специалистов по легочным заболеваниям из 160 стран, ученые хотят, чтобы ЕС привел свои стандарты качества воздуха в соответствие с ВОЗ. «Нам нужны действия со стороны политиков по смягчению последствий изменения климата для нашей планеты и нашего здоровья», — добавили исследователи.
Также загрязнение воздуха увеличивает риск развития рака легких всего за три года.
Анна Морозова