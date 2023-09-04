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4 сентября, источник: Коммерсантъ

Папа римский Франциск объяснил свои слова о «великой России»

Папа римский Франциск пояснил, что его слова «о великой России» касались исторического наследия и богатой культуры страны. По его мнению, культурное наследие не может быть империалистическим.

Источник: AP 2023

«Я говорил о России больше не в географическом, а в культурном смысле. Мне пришло в голову то, чему меня учили в школе: Петр I, Екатерина II. И я хотел призвать перенять это наследие», — сказал Франциск на пресс-конференции на борту самолета по дороге из Монголии в Ватикан (цитата по ТАСС).

По его мнению, культура России «богата и прекрасна». «Достаточно вспомнить о литературе, музыке, достаточно вспомнить Достоевского, это все свидетельствует о зрелом гуманизме. Поэтому я говорил о наследии», — сказал он.

Франциск добавил, что культурное наследие не может быть империалистическим. «Действительно, империализм иногда навязывает идеологию. Но когда культура становится идеологией, это отравляет», — пояснил он.

25 августа папа римский Франциск во время выступления по видеосвязи перед участниками Всероссийской встречи католической молодежи сказал: «Не забывайте, что вы наследники великой матери-России, великой страны, ее истории, ее святых, ее великих деятелей культуры. Вы наследники великой России, поэтому — спасибо вам, спасибо за то, как вы умеете быть русскими. Храните это наследие, берегите его, спасибо вам». В своей речи он также упомянул Петра I и Екатерину II.

В ответ МИД Украины обвинил Франциска в воспроизведении империалистической пропаганды. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал папу римского «инструментом российской пропаганды». Пресс-секретарь Ватикана позже пояснял, что Франциск имел в виду культуру России, а не российский империализм.

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