Папа римский Франциск объяснил свои слова о «великой России»

«Я говорил о России больше не в географическом, а в культурном смысле. Мне пришло в голову то, чему меня учили в школе: Петр I, Екатерина II. И я хотел призвать перенять это наследие», — сказал Франциск на пресс-конференции на борту самолета по дороге из Монголии в Ватикан (цитата по ТАСС).
По его мнению, культура России «богата и прекрасна». «Достаточно вспомнить о литературе, музыке, достаточно вспомнить Достоевского, это все свидетельствует о зрелом гуманизме. Поэтому я говорил о наследии», — сказал он.
Франциск добавил, что культурное наследие не может быть империалистическим. «Действительно, империализм иногда навязывает идеологию. Но когда культура становится идеологией, это отравляет», — пояснил он.
25 августа папа римский Франциск во время выступления по видеосвязи перед участниками Всероссийской встречи католической молодежи сказал: «Не забывайте, что вы наследники великой матери-России, великой страны, ее истории, ее святых, ее великих деятелей культуры. Вы наследники великой России, поэтому — спасибо вам, спасибо за то, как вы умеете быть русскими. Храните это наследие, берегите его, спасибо вам». В своей речи он также упомянул Петра I и Екатерину II.
В ответ МИД Украины обвинил Франциска в воспроизведении империалистической пропаганды. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал папу римского «инструментом российской пропаганды». Пресс-секретарь Ватикана позже пояснял, что Франциск имел в виду культуру России, а не российский империализм.