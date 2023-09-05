11:24 (мск), источник: Известия
Сборы о вечном: из-за чего ругаются в родительских чатах
Юрист рассказала, насколько законны требования скинуться на нужды класса.
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Вечные дебаты по теме сборов на подарки для учителей, именинников, классный инвентарь, канцелярию и учебники разгорелись с новой силой после начала учебного года. Сразу в нескольких регионах страны скандалы из родительских чатов попали в новостную повестку. Как мирно урегулировать конфликты в околошкольных сообществах взрослых и может ли большинство заставить «отказников» платить в общую кассу — разбирались «Известия».
Жительница Башкирии стала инициатором широкого обсуждения в соцсетях — она подняла проблему сборов на нужды группы в детском саду. Мать близнецов возмутилась, что должна дважды сдавать в общую кассу, тогда как в других дошкольных учреждениях за двоих платят как за одного.
«У меня есть старших два сына, они близнецы. Мы каждый месяц сдаем на нужды группы, канцелярию, подарки воспитателям. Я вот понять не могу, во всех садах, значит, двойняшки за одного сдают, а я должна за двоих?» — возмущается в соцсети женщина. Оппоненты родительницы, в свою очередь, считают несправедливым, что благами пользуются два ребенка, а взносы поступают, как за одного.
Тем временем в Новосибирске обсуждается другая история, выросшая из спора в родительском чате. Речь идет о ежемесячных сборах с родителей в одном из детских садов города.
«Они собирают по 400 рублей на воду, посуду, какие-то прочие нужды. Это без учета сборов на праздники, Новый год и дни рождения воспитателей. Еще требуют на химчистку ковров и ремонт беседки (колясочной) по 2000 рублей с каждой группы», — сообщается в одном из городских пабликов. Инициаторы сборов (также из числа родителей) в ответ предлагают «отказникам» самостоятельно покупать воду, приносить свою посуду и прочий инвентарь. К слову, соблюдение питьевого режима — прямая обязанность учебного заведения, как и предоставление детям посуды и прочих благ.
Хватает похожих историй и в родительских чатах школьников. Только суммы там больше на порядок.
Согласно п. 2 ст. 43 Конституции, гражданам гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях, напоминает член Ассоциации юристов России Виктория Тютюнникова. А в законе «Об образовании в РФ» говорится о предоставлении субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек и так далее.
Согласно п. 2 ч. 3 ст. 28 закона, к компетенции образовательной организации относятся материально-техническое обеспечение, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями
и т. д.
Подзаконные акты Минобрнауки, в свою очередь, предусматривают, что образовательное учреждение самостоятельно, за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительного финансирования должно гарантировать безопасные условия обучения, воспитания и оснащение.
— Таким образом, ремонт школы, охрана, комплексная безопасность, материально-техническое обеспечение являются непосредственной обязанностью школ. Возлагать всё перечисленное на родителей и учащихся не допускается, — разъясняет Виктория Тютюнникова.
В свою очередь, популярна практика сбора родительскими комитетами взносов в так называемые фонды класса или группы, которые распределяются на различные цели, говорит юрист.
Если родитель желает оказать добровольную помощь школе в виде передачи денежных средств, он может самостоятельно перечислить любую сумму на расчетный счет учреждения. Такие взносы регулируются Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
— При этом ни руководитель школы, ни родительский комитет не вправе устанавливать размеры пожертвований, а также требовать от родителей учащихся внесения взносов, не предусмотренных законом. Кроме того, родительский комитет может принять решение о сборе денег только в отношении себя, а не в отношении родителей всех детей, — отмечает собеседница.
Желая обеспечить детей всем необходимым, родители рискуют перегнуть палку. Если представители комитетов принуждают скинуться на общие нужды, угрожают насилием, распространяют позорящие сведения, то такие действия можно квалифицировать как самоуправство или вымогательство, а подобные выпады со стороны администрации школы — как злоупотребление должностными полномочиями, говорит адвокат Тютюнникова.
За вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, уничтожения имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, предусмотрено наказание вплоть до четырех лет лишения свободы со штрафом до 800 тыс. рублей.
А действия особо агрессивных «сборщиков» из числа администрации или педагогов могут подпадать под ст. 285 УК РФ («Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности»). Уголовный кодекс предусматривает лишение свободы до четырех лет за такое правонарушение, а также лишение права заниматься определенного рода деятельностью на длительный срок.
— Любой гражданин, которого коснутся такие противоправные действия, может обратиться в правоохранительные органы либо органы прокуратуры, — напоминает член АЮР Тютюнникова.
По словам представителя Национального родительского комитета, медиатора Юлии Матюниной, на сегодняшний день учителя практически не участвуют в так называемых сборах средств на нужды класса.
Учителя сами просят родителей создавать отдельные группы для обсуждения таких денежных вопросов без их участия. Поэтому, как правило, у класса два чата — один для общения с педагогом, другой — без него.
По ее словам, каждый коллектив индивидуален: в одном классе к закупкам подходят разумно, в другом — с размахом, который по силам далеко не каждой семье.
— Заставить сдать деньги против воли на нужды класса никто никого не может. И между тем на родителей, которые отказываются скидываться на какие-то цели, оказывается со стороны участников чата определенное давление, они сталкиваются с осуждением, — комментирует Матюнина.
Одна из таких ситуаций — сбор средств на общий подарок педагогу. Часто бывает так, что родители ученика желают поздравить учителя индивидуально или же не поздравлять вовсе. По мнению собеседницы, такие вещи должны происходить строго по желанию родителей ученика.
— Нужно всегда с пониманием относиться друг к другу, помнить о том, что все мы взрослые люди и способны договариваться, — подчеркивает Юлия Матюнина.
Эксперт напомнила о нескольких печальных событиях, которые стали следствием бытовых спорах в родительских чатах. Одно из них — причинение тяжких увечий, повлекших смерть риелтора из Волгограда Романа Гребенюка. Полемика в чате не понравилась одной из участниц группы — Анне Мелконян. Она посчитала себя обиженной и направила на разборки мужа и родственника.
Эксперт констатирует, что универсального рецепта для избежания конфликтов между родителями нет. Но в разрядке накала может сыграть позитивную роль администратор чата.
— По моему убеждению, если администратор чата видит, что конфликт выходит за рамки допустимого и может перерасти во что-то более серьезное, для его решение стоит привлечь администрацию учебного заведения, — заключила она.