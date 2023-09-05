Исследователи считают стратегию «зеленого роста» несостоятельной

ТАСС, 5 сентября. Ученые выяснили, что стратегия «зеленого роста», в теории позволяющая увеличивать ВВП без роста объема выбросов парниковых газов, не привела к заметному сокращению этого показателя в реализовавших ее развитых странах в 2013—2019 годы. Это не позволит им сдержать обещания в рамках Парижского соглашения по климату, пишут ученые в статье, опубликованной в научном журнале Lancet Planetary Health.
«Наши расчеты показывают, что ничего “зеленого” в росте экономики развитых стран на самом деле нет. Эта концепция является рецептом для коллапса климата и закрепления климатического неравенства. Факт того, что очень незначительные и недостаточные сокращения выбросов сейчас называют “зеленым ростом”, сам по себе является ложью», — заявил научный сотрудник Университета Лидса в Великобритании Джефим Вогель, чьи слова приводит пресс-служба журнала.
Вогель и профессор Автономного университета Барселоны Джейсон Хикель пришли к такому выводу в рамках проверки того, насколько реалистичной на практике является концепция «зеленого роста». Ученые проанализировали данные о ВВП и выбросах 36 стран с высоким уровнем жизни, опубликованные в промежутке между 2013 и 2019 годами. Это показало, что всего 11 из этих стран смогли разорвать связь между экономическим ростом и объемом выбрасываемых парниковых газов. В их число вошли Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Дания, Германия, Люксембург.
При этом исследователи обнаружили, что темпы сокращения выбросов во всех 11 странах были на порядки ниже тех, которые требуются для полной реализации Парижских соглашений и удержания температуры на Земле на отметке в 1,5 градуса Цельсия. В среднем, в 2013—2019 годах их выбросы ежегодно сокращались на 1,6%, тогда как для реализации глобальных климатических задач этот показатель нужно вплоть до 2025 года каждый год снижать на 30%.
Низкие темпы сокращения выбросов означают, что все 11 стран сократят свои выбросы до околонулевого уровня примерно за 220 лет. За это время в атмосферу попадает в 27 раз больше парниковых газов, чем это допустимо с точки зрения полного исполнения соглашения по климату. Это говорит о нулевой пользе стратегии «зеленого роста» в ее текущей форме и свидетельствует о необходимости ее переформатирования, подытожили ученые.
В декабре 2015 года было подписано Парижское соглашение по борьбе с глобальным потеплением. В его рамках страны-участницы обязались добровольно сократить выбросы СО2 в ближайшие десятилетия для того, чтобы удержать рост среднегодовой температуры на отметке в 1,5 или 2 градуса Цельсия. Сегодня многие климатологи предполагают, что первая цель не будет достигнута из-за политических и природных причин.
Одним из главных путей реализации соглашений длительное время считается так называемая стратегия «зеленого роста». Ее сторонники предполагают, что многие развитые государства мира могут разорвать связь между ростом ВВП и объемами выбросов парниковых газов при помощи массового перевода своих экономик на различные «зеленые» технологии и возобновляемые источники энергии. Это позволит одновременно снизить выбросы и не отказаться от экономического роста.
Как считают авторы работы, их результаты говорят о нереалистичности таких ожиданий. Исследователи пишут, что достичь целей Парижских соглашений не удастся при дальнейшем экономическом росте развитых стран.