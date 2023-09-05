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02:20 (мск), источник: Известия

Ученые заподозрили прототип графа Дракулы в веганстве

Ученые считают, что прототип известного вампира графа Дракулы из романа Брэма Стокера господарь Валахии Влад Цепеш мог быть веганом. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщает The Times.

Исследовательская группа изучила поверхность 500-летних писем Цепеша из архивов в Трансильвании и не нашла в оставленных владыкой Валахии биомолекулах белков, которые могли бы содержаться в животной пище. По мнению ученых, это может свидетельствовать в пользу того, что он питался только растительной пищей.

Однако ученые подчеркнули, что это вряд ли было связано с этическими принципами монарха, а скорее с суровым климатом и недостатком пищи.

«В XV веке климат в Европе был очень холодным, еды было мало. Согласно выводам биоархеологов, по всей Европе даже у аристократов был крайне бедный рацион и мясо употреблялось нечасто. Дракула мог быть вегетарианцем или веганом вследствие скудной диеты или проблем со здоровьем», — сказано в материале.

Ранее, 3 сентября, в ходе археологических работ на месте будущего делюкс-квартала в Замоскворечье ученые обнаружили клад — монеты XV—XVI вв.еков эпохи Ивана Грозного. Всего было зафиксировано более 700 находок.

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