Ученые заподозрили прототип графа Дракулы в веганстве

Исследовательская группа изучила поверхность 500-летних писем Цепеша из архивов в Трансильвании и не нашла в оставленных владыкой Валахии биомолекулах белков, которые могли бы содержаться в животной пище. По мнению ученых, это может свидетельствовать в пользу того, что он питался только растительной пищей.
Однако ученые подчеркнули, что это вряд ли было связано с этическими принципами монарха, а скорее с суровым климатом и недостатком пищи.
«В XV веке климат в Европе был очень холодным, еды было мало. Согласно выводам биоархеологов, по всей Европе даже у аристократов был крайне бедный рацион и мясо употреблялось нечасто. Дракула мог быть вегетарианцем или веганом вследствие скудной диеты или проблем со здоровьем», — сказано в материале.
Ранее, 3 сентября, в ходе археологических работ на месте будущего делюкс-квартала в Замоскворечье ученые обнаружили клад — монеты XV—XVI вв.еков эпохи Ивана Грозного. Всего было зафиксировано более 700 находок.