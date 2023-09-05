Падающий метеорит окрасил небо в Турции в зеленый цвет И сгорел в атмосфере, не долетев до земли
Фоторепортажи
11Выбрано самое забавное фото домашних животных 2023 года
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
Главное
Главные новости 5 сентября
12:54 (мск), источник: Life.ru

Огромные колонны: Застрявшие в грязи участники Burning Man покидают фестиваль

Организаторы фестиваля Burning Man в американском штате Невада, где из-за проливных дождей застряло более 70 тысяч гостей, открыли дороги для выезда участников. Соответствующая информация опубликована на странице мероприятия в соцсети X (ранее Twitter).

Источник: Reuters

«Начались мероприятия по массовому отъезду из Блэк-Рок-Сити. Запрет на передвижение автотранспортом отменён», — сказано в сообщении.

Организаторы порекомендовали гостям отложить выезд на день, чтобы не создавать пробок, однако, судя по опубликованным в социальных сетях снимкам, ждать отъезда стали немногие. На фото видно, что огромные колонны автомобилей покидают пустыню, превратившуюся из-за ливней в грязь.

Напомним, более 70 тысяч посетителей фестиваля Burning Man несколько дней назад застряли в пустыне Невады из-за проливных дождей. За сутки в районе проведения мероприятия выпала трёхмесячная норма осадков. Ранее организаторы были вынуждены остановить транспортное сообщение и попросить всех гостей экономить еду и воду. Известно, что один из посетителей фестиваля утонул в луже.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Столкновение Юпитера с неизвестным объектом встревожило учёных
Как Польша и Прибалтика готовятся вступить в украинский конфликт
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
шоу