Огромные колонны: Застрявшие в грязи участники Burning Man покидают фестиваль

«Начались мероприятия по массовому отъезду из Блэк-Рок-Сити. Запрет на передвижение автотранспортом отменён», — сказано в сообщении.
Организаторы порекомендовали гостям отложить выезд на день, чтобы не создавать пробок, однако, судя по опубликованным в социальных сетях снимкам, ждать отъезда стали немногие. На фото видно, что огромные колонны автомобилей покидают пустыню, превратившуюся из-за ливней в грязь.
Напомним, более 70 тысяч посетителей фестиваля Burning Man несколько дней назад застряли в пустыне Невады из-за проливных дождей. За сутки в районе проведения мероприятия выпала трёхмесячная норма осадков. Ранее организаторы были вынуждены остановить транспортное сообщение и попросить всех гостей экономить еду и воду. Известно, что один из посетителей фестиваля утонул в луже.