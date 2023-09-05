Опрос: Каждый седьмой россиянин хочет, чтобы его ребенок жил в Москве

«Согласно результатам опроса ВЦИОМ, каждый седьмой россиянин хотел бы, чтобы его ребенок жил в столице (14%). Максимальный показатель был зафиксирован в 2006 году, когда Москва фигурировала в ответах каждого пятого (19%). Каждый десятый, думая о будущем своих детей, сегодня отдал бы предпочтение “культурной столице” нашей Родины (10%) — Санкт-Петербургу, за весь период наблюдений эта доля практически не менялась. В общей сложности около четверти наших сограждан в качестве места жительства своих детей видят два главных мегаполиса России — 24%», — сказали в пресс-службе.
По данным ВИЦОМ, многие москвичи также не хотят, чтобы их дети уезжали из города.
«Отвечая на вопрос о наиболее привлекательных городах для проживания своих детей, россияне, вероятно, иногда руководствуются русской народной мудростью: “Где родился, там и пригодился”. Жители обеих столиц называют Москву в три раза чаще (45% против 14% — все опрошенные), а Санкт-Петербург — в два раза чаще (23% против 10% — все опрошенные), чем россияне в целом», — подчеркнули в пресс-службе.
Всероссийский телефонный опрос проводился 25 августа, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.