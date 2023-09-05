11:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 5 сентября
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Турция сократила закупки российского газа
Основными причинами снижения поставок российского газа в Турцию является его сравнительно высокая цена.
Путин поручил пересадить госслужащих на российские автомобили
Доклад об исполнении поручения предписано предоставить до 1 февраля 2024 г.
Папа римский Франциск объяснил свои слова о «великой России»
Cлова «о великой России» касались исторического наследия и богатой культуры страны. По его мнению, культурное наследие не может быть империалистическим.
Медведев вышел в ¼ финала US Open, где сыграет с Рублевым
На теннисном турнире US Open будет российский четвертьфинал.
Джилл Байден заразилась коронавирусом
Она сдала положительный тест на COVID-19. Тест президента Джо Байдена оказался отрицательным, он будет регулярно проверяться на этой неделе.