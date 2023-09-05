16:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Решение покупателей научились угадывать по глазам
Принятие решения о покупке выдают зрачки.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Американские ученые из штата Пенсильвания провели исследование, чтобы установить, как связаны человеческие глаза с выбором товара в магазине. Результаты опубликованы в научном журнале Science Advances.
Для проведения эксперимента ученые разделили участников на две группы: одна покупала лотерейные билеты, а вторая выступала в роли продавцов. Специалисты внимательно следили за поведением потребителей, особое внимание уделяя их взглядам и реакции зрачков.
В ходе наблюдения эксперты выяснили, что в момент принятия решений зрачки участников эксперимента расширялись, причем это происходило еще до момента приобретения лотерейного билета.
Психологи объяснили это тем, что во время долгого просмотра чего-либо в мозге автоматически усиливается значимость предмета. Этот механизм хорошо известен профессиональным продавцам, для которых не составляет труда уговорить человека на совершение покупки чего-то ненужного.
По словам исследователей, это открытие может улучшить эффективность торговли, так как современные технологии позволяют отслеживать направление и длительность взгляда покупателей.
Ранее во время пандемии коронавируса ученые из штата Пенсильвания узнали, что человеческое лицо с медицинской маске кажется более привлекательным, чем без нее.
Анна Морозова