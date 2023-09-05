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16:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Решение покупателей научились угадывать по глазам

Принятие решения о покупке выдают зрачки.

Источник: Freepik

Американские ученые из штата Пенсильвания провели исследование, чтобы установить, как связаны человеческие глаза с выбором товара в магазине. Результаты опубликованы в научном журнале Science Advances.

Для проведения эксперимента ученые разделили участников на две группы: одна покупала лотерейные билеты, а вторая выступала в роли продавцов. Специалисты внимательно следили за поведением потребителей, особое внимание уделяя их взглядам и реакции зрачков.

В ходе наблюдения эксперты выяснили, что в момент принятия решений зрачки участников эксперимента расширялись, причем это происходило еще до момента приобретения лотерейного билета.

Также ученые заметили интересный факт: чем дольше покупатели смотрели на интересующие их вещи, тем больше возрастала их решимость потратить деньги.

Психологи объяснили это тем, что во время долгого просмотра чего-либо в мозге автоматически усиливается значимость предмета. Этот механизм хорошо известен профессиональным продавцам, для которых не составляет труда уговорить человека на совершение покупки чего-то ненужного.

По словам исследователей, это открытие может улучшить эффективность торговли, так как современные технологии позволяют отслеживать направление и длительность взгляда покупателей.

Ранее во время пандемии коронавируса ученые из штата Пенсильвания узнали, что человеческое лицо с медицинской маске кажется более привлекательным, чем без нее.

Анна Морозова

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