15:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выяснилось, что слоны общаются друг с другом по именам, как люди
В животном мире другие особи используют различные звуковые сигналы.
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Слоны оказались единственными представителями животного мира, кроме людей, которые способны обращаться с сородичам по имени. К такому заключению пришли ученые из Университета Колорадо с коллегами из Кении. Результаты своего полевого исследования они опубликовали в репозитарии BioRxiv.
Долгое время считалось, что в животном мире лишь людям присуще обращаться к представителям своего вида по именам. К примеру, дельфины-афалины (Tursiops truncatus) и некоторые попугаи используют при обращении к сородичам голосовые сигналы, имитирующие голос собеседника. Однако использование «имен» ранее в животном мире не встречалось.
Ученые провели масштабное исследование голосовых коммуникаций африканских слонов, обитающих в двух заповедниках на севере и юге страны. В исследовании упоминается 625 отдельных голосовых сигналов слонов, из которых 597 были адресованы конкретному члену семейства. Авторы работы отмечают, что ими были проанализированы лишь те сигналы, у которых был установлен адресат.
Слон считался таковым, если он с помощью вокализации или приближаясь, отвечал на приветственный крик. Ученые проанализировали акустические свойства каждого приветствия и провели статистический анализ, чтобы понять, можно ли найти соответствие между отдельными особями семьи и звуками, адресованными к ним. Созданная ими модель корректно идентифицировала получателей 20,3% проанализированных сигналов.
Ученым также было важно понять, не являются ли адресованные получателям сигналы приветствия имитацией их голоса. Однако анализ показал, что «имена» по своей структуре уникальны. Авторы считают, что личные обращения появились у слонов благодаря особенностям их социальной динамики, при которой слоны могут отделяться от своих семей и находиться вне поля зрения сородичей.
Недавно трехногий слон, гуляющий по новому заповеднику, попал на видео.
Олеся Маевская