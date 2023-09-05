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16:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

В ТюмГУ выяснили, когда в письменности появилось больше пунктуации

Раньше использовали только один знак препинания — точку с запятой.

Источник: ТюмГУ

Русист из Тюменского государственного университета Ольга Трофимова провела исследование пунктуации 45 скорописных документов XVIII века, чтобы понять, когда произошло резкое увеличение количества знаков препинания и какой из них был самым популярным.

Для своего исследования Ольга использовала документы периода правления Екатерины II, опубликованные в издании «Памятники тюменской деловой письменности». Из 381 материала большая часть была составлена в Тюмени, Тобольске и прилегающих к ним округах, а также в городах и уездах Сибири. Также известно, что все тексты были написаны в 92 учреждениях: воеводских, губернских, приказных и других канцеляриях, волостных, земских и других судах, духовных правлениях и так далее.

Служители канцелярий в силу должностных обязанностей вносили в полученные документы пометки, подписывая их. Так, в одном из материалов от 10 июня 1781 года самым популярным знаком препинания являлась точка с запятой. Ее использовали для разграничения разных частей текста и субъектов письма. То есть в одном абзаце выступали две стороны коммуникации: кому выдали бумагу и кто ее подписал.

Увеличение количества знаков препинания в документах связано с расширением к концу XVIII века числа субъектов письменной деловой коммуникации. Это произошло с определенным ростом грамотности населения.

В 1762—1796 годах меняется оформление в тюменских скорописях. В это время возрастает число документов, имеющих более 2 знаков пунктуации. В последующие 3 десятилетия эти показатели сохраняются. В конце XVIII века в каждом 6 материале насчитывалось от 11 до 20 специальных символов, а чаще всего можно было встретить запятую. Реже стали ставить точку с запятой и двоеточие.

Ранее стало известно, откуда появилось самое популярное в мире слово «ОК».

Анна Морозова

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