Названы самые щедрые благотворители

Согласно официальным источникам, Гейтс передал разным фондам более 36 миллиардов долларов (3,4 триллиона рублей). Основные направления: здравоохранение, повышение качества жизни бедного населения, образование, информационные технологии. Мультимиллиардер также возглавляет Фонд Билла и Мелинды Гейтс — крупнейший в мире частный благотворительный фонд. Благодаря ему Билл неоднократно помогал открывать школы, библиотеки и компьютерные классы.
Бизнесмен Баффет основал НКО, главной целью которого стал сбор средств на медицинские программы. Уоррен известен тем, что регулярно проводит встречи для богатых людей и просит их принять участие в финансировании благотворительных фондов. Известно, что на благотворительность в пользу здравоохранения он отправил не менее 34 миллиардов долларов (3,2 триллиона рублей). При этом он остается одним из самых успешных бизнес-магнатов, постоянно занимающим высокие места в списке миллиардеров Forbes.
Трейдер и финансист Сорос известен своим талантом зарабатывать деньги, но также все знают, что огромную долю своей прибыли он регулярно вкладывает в развитие медицинской отрасли и создание и развитие благотворительных фондов. Организации преимущественно оказывают помощь людям из бедных стран и стран третьего мира. Джордж Сорос передал благотворительным фондам около 32 миллиардов долларов (3 триллиона рублей).
Бизнесмен, филантроп и председатель совета директоров одной из крупнейших в Индии компаний по выпуску программного обеспечения, отдал в фонды, которые занимаются образованием и здравоохранением его земляков, около 21 миллиарда долларов (2 триллиона рублей). В свободное время он также активно работает над проектами по защите окружающей среды.
Гонконгский предприниматель и филантроп, один из самых влиятельных бизнесменов Азии, который в 2012 году получил статус самого богатого человека Гонконга и Азии, отдал благотворительным фондам 10,7 миллиарда долларов (1 триллион рублей). Ка-шинг организовал благотворительный фонд своего имени (Li Ka Shing Foundation), который пожертвовал миллионы долларов университетам и больницам Восточной Азии и Северной Америки. Бизнесмен выделил множество грантов на поддержку образования, здравоохранения и культуры.
Американский предприниматель, крупный сталепромышленник, мультимиллионер и филантроп XIX века Карнеги потратил последние годы жизни и большую часть своего состояния — 9,5 миллиарда долларов (917 миллиардов рублей) — на благотворительность: проекты в области культуры, образования и международных отношений, в первую очередь публичные библиотеки. Так, Карнеги профинансировал строительство Карнеги-холла в Нью-Йорке и Дворца Мира в Гааге; он основал Корпорацию Карнеги в Нью-Йорке, Фонд Карнеги за международный мир, Институт Карнеги, Траст Карнеги для университетов Шотландии, Университет Карнеги-Меллона и Музеи Карнеги в Питтсбурге.
Американский бизнесмен и филантроп, создавший всемирную сеть магазинов Duty Free Shoppers, основал благотворительный фонд, основными сферами влияния которого были наука, здравоохранение, образование, содержание домов престарелых, защита гражданских прав во многих странах, включая Австралию, США, Южную Африку, Вьетнам и Ирландию. В течение первых 15 лет занятий филантропией Фини делал анонимные пожертвования. Доподлинно известно, что в общей сложности он передал на благотворительность 8 миллиардов долларов (773 миллиарда рублей).