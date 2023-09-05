17:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Техасе обнаружили следы крупнейших динозавров
Открытие случилось благодаря засухе.
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Долгое время в государственном парке «Долина динозавров» в Техасе следы доисторических животных были скрыты под слоем воды и грязи реки Пэлюкси. Однако жаркая погода, которая привела к засухе, наконец-то показала их человечеству.
Исследователи полагают, что трехпалые и круглые следы возрастом 110 миллионов лет оставили два вида динозавров. Один из них — акрокантозавр. Это гигантский хищник высотой 12 метров, живший в нижнемеловую эпоху (125−109 миллионов лет назад) на территории современных США. Второй же отпечаток принадлежит завропосейдону — травоядному животному с длинной шеей, который достигал 34 метров в длину и 18 метров в высоту. Однако текущие оценки основаны на неполных окаменелостях.
Исследователи сейчас активно работают с обнаруженными следами, поскольку конец засухи и возобновление дождей снова скроет их под водой и грязью. В первую очередь ученые делают отливки отпечатков, которые будут использованы в картографическом проекте. Представители парка «Долина динозавров» также заявили, что это «самое большое количество следов, которые когда-либо видели в этом месте».
Ранее в Кузбассе впервые в России нашли окаменелости хищного динозавра теропода, жившего 125 миллионов лет назад.
Анна Морозова