18:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые назвали продукты, которые улучшают память
В список попали яблоки, облепиха и красное вино.
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Ученые из Колумбийского университета обнаружили, что богатые флавонолами продукты помогают дольше сохранить память. Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS.
Исследователи провели эксперимент, в ходе которого тысячу человек пожилого возраста разделили на две группы. У первой рацион был привычный, но с использованием таблеток плацебо. У второй он был дополнен препаратами с флавонолами, которые было необходимо принимать по 500 миллилитров в день. В течение трех лет ученые наблюдали за состоянием когнитивного здоровья пациентов.
В результате исследования у второй группы память улучшилась на 16%. Такой рост показателей как раз обусловлен употреблением флавонолов — веществ растительного происхождения, которые запускают работу некоторых ферментов в организме человека, из-за чего и происходит улучшение когнитивного здоровья. Этот подкласс флавоноидов содержится в луке, яблоках, облепихе, чае, шоколаде и красном вине.
Авторы работы отметили, что результаты исследования дают понять, насколько необходимы различные нутриенты для укрепления мозга.
Ранее ученые рассказали, что посещение курсов и занятий новыми хобби во взрослом возрасте снижает риск деменции.
Анна Морозова